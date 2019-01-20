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СПОРТ

Биатлон. Рупольдинг. Мужской масс-старт. Обзор гонки

Сегодня 14:05
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На пятом этапе Кубка мира состоялся мужской масс-старт. Победу одержал норвежец Йоханнес Бо, вторым финишировал австриец Юлиан Эберхард, третьим — француз Кентен Фийон Майе. 

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев — 16-е место. Александр Логинов — на 17-м.

1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 36.43,8 (1 промах) 
2. Юлиан Эберхард (Австрия) — +0,6 (2) 
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,8 (1) 
4. Мартен Фуркад (Франция) — +8,6 (1)
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +9,9 (1)

...
16. Евгений Гараничев (Россия) — +56,1 (2) 
17. Александр Логинов (Россия) — +1.00,2 (3)… 
24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.33,3 (3)...

Теги по теме:
Биатлон
Кубок мира по Биатлону
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