Биатлон. Рупольдинг. Мужской масс-старт. Обзор гонки

На пятом этапе Кубка мира состоялся мужской масс-старт. Победу одержал норвежец Йоханнес Бо, вторым финишировал австриец Юлиан Эберхард, третьим — француз Кентен Фийон Майе.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев — 16-е место. Александр Логинов — на 17-м.

1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 36.43,8 (1 промах)

2. Юлиан Эберхард (Австрия) — +0,6 (2)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,8 (1)

4. Мартен Фуркад (Франция) — +8,6 (1)

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +9,9 (1)

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16. Евгений Гараничев (Россия) — +56,1 (2)

17. Александр Логинов (Россия) — +1.00,2 (3)…

24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.33,3 (3)...