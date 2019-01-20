СПОРТ
Биатлон. Рупольдинг. Мужской масс-старт. Обзор гонки
Сегодня 14:05
На пятом этапе Кубка мира состоялся мужской масс-старт. Победу одержал норвежец Йоханнес Бо, вторым финишировал австриец Юлиан Эберхард, третьим — француз Кентен Фийон Майе.
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев — 16-е место. Александр Логинов — на 17-м.
1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 36.43,8 (1 промах)
2. Юлиан Эберхард (Австрия) — +0,6 (2)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,8 (1)
4. Мартен Фуркад (Франция) — +8,6 (1)
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +9,9 (1)
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16. Евгений Гараничев (Россия) — +56,1 (2)
17. Александр Логинов (Россия) — +1.00,2 (3)…
24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.33,3 (3)...
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