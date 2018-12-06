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Биатлон. Поклюка. Женская индивидуальная гонка. Обзор
Сегодня 16:22
Первые медали девушек в этом сезонеУкраинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира. Второе место заняла Моника Хойниш из Польши. Маркета Давидова из Чехии финишировала третьей.
Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая 12-й.
1. Юлия Джима (Украина) – 43:06,6 (0)
2. Моника Хойниш (Польша) — + 5,9 (1)
3. Маркета Давидова (Чехия) — +16,5 (1)
4. Паулина Фиалкова (Словакия) — +19,5 (2)
5. Байба Бендика (Латвия) — +20,8 (0)
6. Лиза Виттоцци (Италия) — +27,1 (1)
7. Доротея Вирер (Италия) — +33,4 (2)
8. Ханна Эберг (Швеция) — +49,1 (2)
9. Лиза Хаузер (Австрия) — +55,3 (1)
10. Франциска Пройс (Германия) — +59,1 (1)
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12. Ирина Старых (Россия) — +1:02,3 (1)
13. Валерия Васнецова (Россия) — +1:03,8 (0)
28. Евгения Павлова (Россия) — +2:14,6 (2)
34. Ульяна Кайшева (Россия) — +2:38,3 (2)
42. Маргарита Васильева (Россия) — +3:17,4 (3)
46. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3:32,9 (4)
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