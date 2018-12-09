Биатлон.Поклюка. Женская гонка преследования. Обзор

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Мякяряйнен преодолела 10-километровую дистанцию за 29 минут 16 секунд. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, третье – Паулина Фиалкова, представляющая Словакию. Призёрки точно отстрелялись, не допустив ни одной ошибки на огневых рубежах.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировавшая на восьмой позиции. В десятку также вошла россиянка Евгения Павлова, занявшая 10-е место.