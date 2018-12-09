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Биатлон. Поклюка. Мужской спринт. Обзор
Сегодня 13:25
Болеем за Логинова!Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Поклюке. он пробежал дистанцию за 23 минуты 46 секунд. Второе место занял француз Антонен Гигонна, уступивший победителю 16,1 секунды.
Бронзовая медаль у россиянина Александра Логинова, он проиграл Бо 16,4 секунды!
Француз Мартен Фуркад не попал в первую десятку.
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23.46,3 (1)
2. Антонен Гигонна (Франция) — +16,1 (0)
3. Александр Логинов (Россия) — +16,4 (0)
4. Тарьей Бо (Норвегия) — +31,2 (1)
5. Бенедикт Доль (Германия) — +32,5 (1)
6. Синдре Петтерсен (Норвегия) — +32,9 (0)
7. Симон Детьё (Франция) — +35,1 (2)
8. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) — +35,8 (1)
9. Симон Эдер (Австрия) — +35,9 (0)
10. Михал Крчмарж (Чехия) — +42,5 (0)
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22. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.08,2 (1)
27. Матвей Елисеев (Россия) — +1.15,3 (2)
43. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.42,2 (1)
70. Дмитрий Малышко (Россия) — + 2.16,4 (3)
76. Алексей Слепов (Россия) — + 2.24,2 (4)
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