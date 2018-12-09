Биатлон. Поклюка. Мужской спринт. Обзор

Болеем за Логинова!

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Поклюке. он пробежал дистанцию за 23 минуты 46 секунд. Второе место занял француз Антонен Гигонна, уступивший победителю 16,1 секунды.Бронзовая медаль у россиянина Александра Логинова, он проиграл Бо 16,4 секунды!Француз Мартен Фуркад не попал в первую десятку.1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 23.46,3 (1)2. Антонен Гигонна (Франция) — +16,1 (0)3. Александр Логинов (Россия) — +16,4 (0)4. Тарьей Бо (Норвегия) — +31,2 (1)5. Бенедикт Доль (Германия) — +32,5 (1)6. Синдре Петтерсен (Норвегия) — +32,9 (0)7. Симон Детьё (Франция) — +35,1 (2)8. Хенрик Л’Абе-Лунд (Норвегия) — +35,8 (1)9. Симон Эдер (Австрия) — +35,9 (0)10. Михал Крчмарж (Чехия) — +42,5 (0)...22. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.08,2 (1)27. Матвей Елисеев (Россия) — +1.15,3 (2)43. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.42,2 (1)70. Дмитрий Малышко (Россия) — + 2.16,4 (3)76. Алексей Слепов (Россия) — + 2.24,2 (4)