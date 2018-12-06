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Биатлон. Поклюка. Мужская индивидуальная гонка. Обзор гонки
Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира. Второе место занял представитель Германии Йоханнес Кюн. Третий результат продемонстрировал австриец Симон Эдер.
Лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко, ставший 12м.
1. Мартен Фуркад (Франция) — 47.09,2 (0)
2. Йоханнес Кюн (Германия) — +4,2 (0)
3. Симон Эдер (Австрия) — +19,7 (0)
4. Яков Фак (Словения) — +34,4 (1)
5. Симон Шемпп (Германия) — +38,6 (1)
6. Сергей Семёнов (Украина) — +45,0 (0)
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1.11,9 (3)
8. Антонен Гигонна (Франция) — +1.13,5 (1)
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +1.18,5 (2)
10. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +1.22,0 (1)
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12. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.30,3 (1)
20. Матвей Елисеев (Россия) — +2.23,5 (2)
29. Александр Логинов (Россия) — +2.55,1 (3)
36. Евгений Гараничев (Россия) — +3.17,1 (3)
84. Алексей Слепов (Россия) — +6.37,8 (6)
99. Эдуард Латыпов (Россия) — 8.45,4 (7)