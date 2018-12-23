Биатлон. Нове-Место. Мужской масс-старт. Обзор гонки

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл масс-старт третьего этапа Кубка мира по биатлону. Россиянин Евгений Гараничев стал третьим. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе.

1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 37.25,2 (0+0+0+0)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — +00.46,5 (0+0+1+1)

3. Евгений Гараничев (Россия) — +00.54,1 (0+0+0+0)

4. Арнд Пайффер (Германия) — +00.59,3 (1+0+0+0)

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +01.04,9 (0+0+2+0)

…

15. Александр Логинов (Россия) — +02.16,2 (1+1+2+2)

22. Дмитрий Малышко (Россия) — +03.12,3 (2+1+0+0)

30. Матвей Елисеев (Россия) — +07.30,6 (1+3+2+2