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Биатлон. Нове-Место. Мужская гонка преследования. Обзор
Сегодня 16:47
Йоханнес Бо выиграл гонку преследования, россиянин Александр Логинов стал вторым. Третье место занял брат Йоханнеса, Тарьей Бо.
Мужчины. Гонка поеследования
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31:59.0 (1+0+2+1)
2. Александр Логинов (Россия) — +6,2 (1+1+1+1)
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +23,9 (0+0+0+1)
4. Симон Детьё (Франция) +29,2 (0+0+0+2)
5. Мартен Фуркад (Франция) — +57,3 (0+0+0+0)
...
11. Матвей Елисеев (Россия) — +1.48,2 (1+1+2+0)...
13. Евгений Гараничев (Россия) — +1.52,2 (0+1+0+0)…
29. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.27,1 (1+3+2+2)
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