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СПОРТ

Биатлон. Нове-Место. Мужская гонка преследования. Обзор

Сегодня 16:47
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Йоханнес Бо выиграл гонку преследования, россиянин Александр Логинов стал вторым. Третье место занял брат Йоханнеса, Тарьей Бо.


Мужчины. Гонка поеследования
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31:59.0 (1+0+2+1) 
2. Александр Логинов (Россия) — +6,2 (1+1+1+1) 
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +23,9 (0+0+0+1) 
4. Симон Детьё (Франция) +29,2 (0+0+0+2) 
5. Мартен Фуркад (Франция) — +57,3 (0+0+0+0) 
...
11. Матвей Елисеев (Россия) — +1.48,2 (1+1+2+0)...
13. Евгений Гараничев (Россия) — +1.52,2 (0+1+0+0)… 
29. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.27,1 (1+3+2+2)

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