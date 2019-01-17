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Биатлон. Рупольдинг. Мужской спринт. Обзор гонки

Сегодня 12:39
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второе место занял его брат Тарьей. Третий результат продемонстрировал немец Бенедикт Долль.

Лучший из россиян, Александр Логинов, стал пятым.


1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 22.56,3 (1).
2. Тарьей Бо (Норвегия) — +7,9 (0).
3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,5 (1).
4. Мартен Фуркад (Франция) — +15,9 (0).
5. Александр Логинов (Россия) — +26,1 (1).
...
17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)....
29. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)...
49. Максим Цветков (Россия) — +1.42,4 (0)
50. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2)...
97. Семён Сучилов (Россия) — +3.08,5 (3).

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Биатлон
Кубок мира по Биатлону
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