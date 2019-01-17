Биатлон. Рупольдинг. Мужской спринт. Обзор гонки

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второе место занял его брат Тарьей. Третий результат продемонстрировал немец Бенедикт Долль.

Лучший из россиян, Александр Логинов, стал пятым.



1. Йоханнес Бо (Норвегия) — 22.56,3 (1).

2. Тарьей Бо (Норвегия) — +7,9 (0).

3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,5 (1).

4. Мартен Фуркад (Франция) — +15,9 (0).

5. Александр Логинов (Россия) — +26,1 (1).

...

17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)....

29. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)...

49. Максим Цветков (Россия) — +1.42,4 (0)

50. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2)...

97. Семён Сучилов (Россия) — +3.08,5 (3).